Рада ратифицировала соглашение с Турцией по производству в Украине "Байракторов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабмином и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию беспилотников "Байрактар". За принятие законопроекта №0161 проголосовали 332 депутата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.
Детали
Как говорится в пояснительной записке законопроекта, плановая общая сумма инвестиций в строительство завода по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, научно-исследовательского центра в сфере аэрокосмических технологий и учебно-испытательного сервисного центра для обслуживания, ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн долларов США в течение десяти лет, начиная с 2022 года.
Строительство и обустройство центра запланировано на 2022 год с объемом инвестиций в 6,5 млн долларов США. Запуск производства и первый выпуск продукции запланирован на 2025 год.
Напомним
В октябре глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с руководителями компании Baykar и обсудил проекты сотрудничества, в частности, по производству БПЛА на территории Украины.