Рада ратифицировала соглашение с Турцией по производству в Украине "Байракторов"

Детали

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, плановая общая сумма инвестиций в строительство завода по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, научно-исследовательского центра в сфере аэрокосмических технологий и учебно-испытательного сервисного центра для обслуживания, ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн долларов США в течение десяти лет, начиная с 2022 года.

Строительство и обустройство центра запланировано на 2022 год с объемом инвестиций в 6,5 млн долларов США. Запуск производства и первый выпуск продукции запланирован на 2025 год.

Напомним

В октябре глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с руководителями компании Baykar и обсудил проекты сотрудничества, в частности, по производству БПЛА на территории Украины.



