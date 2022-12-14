Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо виробництва в Україні "Байрактарів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабміном та урядом Турецької Республіки про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування безпілотників "Байрактар". За ухвалення законопроєкту №0161 проголосували 332 депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт парламенту.
Деталі
Як ідеться у пояснювальній записці законопроєкту, планова загальна сума інвестицій у будівництво заводу з виготовлення безпілотних літальних апаратів, науково-дослідного центру у сфері аерокосмічних технологій та навчально-випробувального сервісного центру для обслуговування, ремонту і модернізації БПЛА становитиме 95,5 млн доларів США протягом десяти років, починаючи з 2022 року.
Будівництво і облаштування центру заплановано на 2022 рік з обсягом інвестицій у 6,5 млн доларів США. Запуск виробництва і перший випуск продукції заплановані на 2025 рік.
Нагадаємо
У жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з керівниками компанії Baykar і обговорив проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.