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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18657 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо виробництва в Україні "Байрактарів"

Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо виробництва в Україні "Байрактарів"

Київ • УНН

 • 524578 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабміном та урядом Турецької Республіки про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування безпілотників "Байрактар". За ухвалення законопроєкту №0161 проголосували 332 депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт парламенту.

Деталі

Як ідеться у пояснювальній записці законопроєкту, планова загальна сума інвестицій у будівництво заводу з виготовлення безпілотних літальних апаратів, науково-дослідного центру у сфері аерокосмічних технологій та навчально-випробувального сервісного центру для обслуговування, ремонту і модернізації БПЛА становитиме 95,5 млн доларів США протягом десяти років, починаючи з 2022 року.

Будівництво і облаштування центру заплановано на 2022 рік з обсягом інвестицій у 6,5 млн доларів США. Запуск виробництва і перший випуск продукції заплановані на 2025 рік.

Нагадаємо

У жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з керівниками компанії Baykar і обговорив проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.

Українські Національні Новини

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