Рада рассмотрит инициативу по изменению порядка и сроков уплаты штрафов, зафиксированных камерами автофиксации
Киев • УНН
Законопроект № 13614 предлагает увеличить срок добровольной оплаты до 15 дней. Время на передачу постановления к принудительному исполнению возрастет до 3 месяцев.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам Верховной Рады принять за основу законопроект № 13614 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает аппарат ВРУ по результатам заседания комитета, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, соответствующая инициатива направлена на повышение эффективности исполнения штрафов за нарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, путем увеличения сроков их уплаты и принудительного исполнения, которые сейчас составляют 10 и 30 дней соответственно.
Изменения имеют целью сократить количество обжалований.
Речь идет о продлении сроков для добровольной оплаты и передачи постановлений на принудительное исполнение. Сейчас они составляют 10 и 30 дней, а планируется — 15 дней и 3 месяца соответственно
