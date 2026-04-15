Рада рассмотрит инициативу по изменению порядка и сроков уплаты штрафов, зафиксированных камерами автофиксации

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам Верховной Рады принять за основу законопроект № 13614 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает аппарат ВРУ по результатам заседания комитета, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, соответствующая инициатива направлена на повышение эффективности исполнения штрафов за нарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, путем увеличения сроков их уплаты и принудительного исполнения, которые сейчас составляют 10 и 30 дней соответственно.

Изменения имеют целью сократить количество обжалований.

Речь идет о продлении сроков для добровольной оплаты и передачи постановлений на принудительное исполнение. Сейчас они составляют 10 и 30 дней, а планируется — 15 дней и 3 месяца соответственно - говорится в сообщении.

