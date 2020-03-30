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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77821 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91871 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

Киев  •  УНН

 • 14608 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Парламентарии на третьем за сегодня внеочередном заседании продолжили рассмотрение законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственной земли, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине №2178-10.

Нардепы начали рассмотрение с 3299 поправки из более чем 4000 существующих.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал сегодня еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, где, как ожидается, будет рассмотрение вопроса об открытии рынка сельскохозяйственных земель и законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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