Рада продовжила розгляд законопроекту про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Парламентарі на третьому за сьогодні позачерговому засіданні продовжили розгляд законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарської землі, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі продовжили розгляд законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні №2178-10.
Нардепи почали розгляд з 3299 поправки з понад 4 000 існуючих.
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура анонсував на сьогодні ще одне позачергове засідання Верховної Ради, де, як очікується, буде розгляд питання про відкриття ринку сільськогосподарських земель і законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.