Рада продлила рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Верховная Рада приступила к третьему дню рассмотрения поправок к законопроекту об игорном бизнесе во втором чтении во время утреннего пленарного заседания в четверг, 2 июля. К документу в целом подано 3500 поправок, передает корреспондент УНН.
Так, на заседании присутствуют 288 народных депутатов.
"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.
Рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе парламентарии начали с правки №1881.
Напомним, что вчера ВР рассмотрела более 80 поправок к законопроекту об игорном бизнесе, и не поддержали ни одной.
Ранее в УНН сообщалось, что поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения.
В свою очередь, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прогнозирует, что законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине Верховная Рада примет сегодня, 2 июля, в полдень.