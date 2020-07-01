Рада сьогодні розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес

Зокрема, сьогодні нардепи розглянули 83 поправки. Загалом до законопроекту подали 3500 поправок.

"Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Зазначимо, вчора нардепи розглянули понад 120 поправок до даного законопроекту.

Нагадаємо, що сьогодні ВР продовжила розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес.

Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.