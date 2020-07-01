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Рада сьогодні розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес

Рада сьогодні розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес

Київ • УНН

 • 11924 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Верховна Рада України під час ранкового пленарного засідання розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес. Сьогодні парламентарі не підтримали жодної, передає кореспондент УНН.

Зокрема, сьогодні нардепи розглянули 83 поправки. Загалом до законопроекту подали 3500 поправок. 

"Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Зазначимо, вчора нардепи розглянули понад 120 поправок до даного законопроекту.

Нагадаємо, що сьогодні ВР продовжила розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес.

Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.

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