ВР продовжила розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес

Так, на засіданні присутні 287 народних депутатів.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Розгляд законопроекту про гральний бізнес парламентарі почали з правки №52.

Нагадаємо, що вчора ВР розглянула понад 120 поправок до законопроекту про гральний бізнес.

Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.