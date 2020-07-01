ВР продовжила розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Верховна Рада приступила до другого дня розгляду поправок до законопроекту про гральний бізнес у другому читанні під час ранкового пленарного засідання у середу, 1 липня. До документу подано 3500 поправок, передає кореспондент УНН.
Так, на засіданні присутні 287 народних депутатів.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Розгляд законопроекту про гральний бізнес парламентарі почали з правки №52.
Нагадаємо, що вчора ВР розглянула понад 120 поправок до законопроекту про гральний бізнес.
Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.