ВР продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приступила ко второму дню рассмотрения поправок к законопроекту об игорном бизнесе во втором чтении во время утреннего пленарного заседания в среду, 1 июля. К документу подано 3500 поправок, передает корреспондент УНН.
Так, на заседании присутствуют 287 народных депутатов.
"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.
Рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе парламентарии начали с правки №52.
Напомним, что вчера ВР рассмотрела более 120 поправок к законопроекту об игорном бизнесе.
Ранее в УНН сообщалось, что поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения.