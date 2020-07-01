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ВР продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе

ВР продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе

Киев  •  УНН

 • 14848 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приступила ко второму дню рассмотрения поправок к законопроекту об игорном бизнесе во втором чтении во время утреннего пленарного заседания в среду, 1 июля. К документу подано 3500 поправок, передает корреспондент УНН.

Так, на заседании присутствуют 287 народных депутатов.

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе парламентарии начали с правки №52.

Напомним, что вчера ВР рассмотрела более 120 поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

Ранее в УНН сообщалось, что поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения.

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