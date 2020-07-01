Рада сегодня рассмотрела более 80 поправок к законопроекту об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины во время утреннего пленарного заседания рассмотрела более 80 поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Сегодня парламентарии не поддержали ни одной из них, передает корреспондент УНН.
В частности, сегодня нардепы рассмотрели 83 поправки. В общем к законопроекту подали 3500 поправок.
"Утреннее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.
Отметим, вчера нардепы рассмотрели более 120 поправок к данному законопроекту.
Напомним, что сегодня ВР продлила рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.
Ранее в УНН сообщалось, что поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения.