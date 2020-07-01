Рада ухвалить законопроект про гральний бізнес, ймовірно, у четвер – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія прогнозує, що законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні Верховна Рада ухвалить завтра, 2 липня, опівдні. Про це він заявив журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Прогнозую, що завтра до 12 години закон буде прийнятий”, — сказав Арахамія.
Парламентар прокоментував й велику кількість поправок до законопроекту у другому читанні, назвавши їх “способом політично поторгуватися”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК розкритикували законопроект про гральний бізнес
Однак за його переконанням, “Слуга народу” вирішила “ні з ким не йти на переговори”.
Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України під час ранкового пленарного засідання розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес. Сьогодні парламентарі не підтримали жодної.
Загалом до законопроекту подали 3500 поправок.