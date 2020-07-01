Рада примет законопроект об игорном бизнесе, вероятно, в четверг - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прогнозирует, что законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине Верховная Рада примет завтра, 2 июля, в полдень. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Прогнозируют, что завтра в 12:00 закон будет принят", - сказал Арахамия.
Парламентарий прокомментировал и большое количество поправок к законопроекту во втором чтении, назвав их "способом политически поторговаться".
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Однако по его убеждению, "Слуги народа" решили "ни с кем не идти на переговоры".
Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины во время утреннего пленарного заседания рассмотрела более 80 поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Сегодня парламентарии не поддержали ни одной.
В общем к законопроекту подали 3500 поправок.