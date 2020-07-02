Рада продовжила розгляд поправок до законопроекту про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Верховна Рада приступила до третього дня розгляду поправок до законопроекту про гральний бізнес у другому читанні під час ранкового пленарного засідання у четвер, 2 липня. До документу загалом подано 3500 поправок, передає кореспондент УНН.
Так, на засіданні присутні 288 народних депутатів.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Розгляд законопроекту про гральний бізнес парламентарі почали з правки №1881.
Нагадаємо, що вчора ВР розглянула понад 80 поправок до законопроекту про гральний бізнес, і не підтримали жодної.
Раніше в УНН повідомлялося, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.
У свою чергу, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія прогнозує, що законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні Верховна Рада ухвалить сьогодні, 2 липня, опівдні.