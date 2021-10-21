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Рада приняла за основу законопроект об упрощении экспертизы, регистрации сортов и обращения семян

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу проект закона о внесении изменений в законы Украины “Об охране прав на сорта растений” и “О семенах и посадочном материале”. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла за основу законопроект об упрощении экспертизы, регистрации сортов и обращения семян

Детали

Целью проекта закона является необходимость совершенствования ряда положений в нормативных актах, которые затрудняют прохождение экспертизы новых сортов растений и их государственной регистрации, что в результате приводит к сложному, непредсказуемому и длительному во времени процессе получения прав на сорт, быстрого введения в оборот и доступа аграриев к новейшим сортам/ гибридам, оптимизации правового регулирования в сфере приобретения прав на сорта растений, распространение и коммерциализации сорта, либерализации процесса обращения опытных образцов семян и посадочного материала.

Дополнение

Летом Верховная Рада Украины провалила голосование по законопроекту о легализации медицинского каннабиса в медицинских и научных целях № 5596. “За” проголосовали 184 народных депутатов, против — 33.

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