Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення експертизи, реєстрації сортів та обігу насіння

Деталі

Метою проекту закону є необхідність удосконалення ряду положень у нормативних актах, які ускладнюють проходження експертизи нових сортів рослин та їх державної реєстрації, що в результаті призводить до складного, непрогнозованого та довготривалого у часі процесу набуття прав на сорт, найшвидшого введення в обіг та доступу аграріїв до найновіших сортів/гібридів, оптимізації правового регулювання у сфері набуття прав на сорти рослин, поширення та комерціалізації сорту, лібералізації процесу обігу дослідних зразків насіння і садивного матеріалу.

Доповнення

Влітку Верховна Рада України провалила голосування законопроекту щодо легалізації медичного канабісу у медичних та наукових цілях № 5596. “За” проголосували 184 народних депутатів, проти — 33.