Рада прийняла за основу законопроект щодо спрощення експертизи, реєстрації сортів та обігу насіння
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада у першому читанні прийняла за основу проект Закону про внесення змін до законів України “Про охорону прав на сорти рослин” та “Про насіння і садивний матеріал”. Відповідне рішення підтримало 260 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Метою проекту закону є необхідність удосконалення ряду положень у нормативних актах, які ускладнюють проходження експертизи нових сортів рослин та їх державної реєстрації, що в результаті призводить до складного, непрогнозованого та довготривалого у часі процесу набуття прав на сорт, найшвидшого введення в обіг та доступу аграріїв до найновіших сортів/гібридів, оптимізації правового регулювання у сфері набуття прав на сорти рослин, поширення та комерціалізації сорту, лібералізації процесу обігу дослідних зразків насіння і садивного матеріалу.
Доповнення
Влітку Верховна Рада України провалила голосування законопроекту щодо легалізації медичного канабісу у медичних та наукових цілях № 5596. “За” проголосували 184 народних депутатів, проти — 33.