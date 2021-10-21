Рада приняла за основу законопроект о телеком-регуляторе

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

Детали

Законопроект определяет правовой статус Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи и устанавливает особенности организации деятельности регуляторного органа, его функции и полномочия, порядок подготовки актов регуляторного органа, особенности осуществления контроля на соответствующих рынках.

Дополнение

В Офисе эффективного регулирования BRDO раскритиковали законопроект о телеком-регуляторе (№ 6055) заявили, что он содержит ряд норм, нивелируют независимость регулятора и не соответствуют Конституции Украины и обязательствам по Соглашению об ассоциации с ЕС.