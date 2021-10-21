Рада прийняла за основу законопроект про телеком-регулятор

Відповідне рішення підтримало 230 народних депутатів.

Деталі

Законопроект визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку та встановлює особливості організації діяльності регуляторного органу, його функції та повноваження, порядок підготовки актів регуляторного органу, особливості здійснення контролю на відповідних ринках.

Доповнення

В Офісі ефективного регулювання BRDO розкритикували законопроект про телеком-регулятора (№ 6055) заявили, що він містить низку норм, що нівелюють незалежність регулятора і не відповідають Конституції України та зобов’язанням за Угодою про Асоціацію з ЄС.