Рада привязала оклад нардепов к прожиточному минимуму

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе народного депутата Украины в части оплаты труда нардепов, в том числе надбавок, пишет УНН.

За этот законопроект № 7002 в целом проголосовали 333 депутата.

Детали

Закон направлен на обеспечение единого подхода в вопросах оплаты труда народных депутатов Украины, независимо от алгоритма определения составляющих заработной платы членов Кабмина.

Разработчиками законопроекта в этом контексте отмечалось, что из-за измененного и действующего ныне алгоритма начисления надбавок приравнивание народных депутатов в условиях оплаты труда к членам Кабмина "может привести к увеличению расходов на оплату труда, не обеспеченным объемам бюджетных ассигнований, в частности на оплату труда в 2022 году".

Так, проектом закона предлагаются изменения, в частности, в статье 33 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", которыми предусмотрено установление народному депутату Верховной Радой должностного оклада, надбавок и доплат к должностному окладу "в размерах, определенных законодательством".

Законопроектом предусмотрено, что отныне народному депутату Верховной Радой устанавливается заработная плата, "ежемесячный размер которой состоит из должностного оклада, определенного, исходя из прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в зависимости от должности, на которую народного депутата избраны в Верховной Раде Украины и ее органах, а также надбавок, доплат к должностному окладу".

Изменениями предусмотрено, что комитетом, к компетенции которого относятся вопросы статуса народных депутатов, устанавливаются им надбавки, доплаты к должностному окладу и их размеры.

Украинские Национальные Новости

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