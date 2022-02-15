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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Рада прив'язала оклад нардепів до прожиткового мінімуму

Рада прив'язала оклад нардепів до прожиткового мінімуму

Київ • УНН

 • 51602 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України у частині оплати праці нардепів, у тому числі щодо надбавок, пише УНН.

За цей законопроект № 7002 в цілому проголосували 333 депутати.

Деталі

Закон спрямований на забезпечення єдиного підходу в питаннях оплати праці народних депутатів України, незалежно від алгоритму визначення складових заробітної плати членів Кабміну.

Розробники законопроекту у цьому контексті зазначали, що через змінений і чинний нині алгоритм нарахування надбавок прирівняння народних депутатів в умовах оплати праці до членів Кабміну "може призвести до збільшення видатків на оплату праці, що не є забезпеченими обсягами бюджетних асигнувань, зокрема на оплату праці в 2022 році".

Тож, проектом закону пропонуються зміни, зокрема, до статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України", якими передбачено встановлення народному депутату Верховною Радою посадового окладу, надбавок і доплат до посадового окладу "у розмірах, визначених законодавством".

Законопроектом передбачено, що відтепер народному депутату Верховною Радою встановлюється заробітна плата, "щомісячний розмір якої складається із посадового окладу, визначеного, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, залежно від посади, на яку народного депутата обрано у Верховній Раді України та її органах, а також надбавок, доплат до посадового окладу".

Змінами передбачено, що комітетом, до компетенції якого належать питання статусу народних депутатів, встановлюються їм надбавки, доплати до посадового окладу та їх розміри.

Українські Національні Новини

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