Рада прив'язала оклад нардепів до прожиткового мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про статус народного депутата України у частині оплати праці нардепів, у тому числі щодо надбавок, пише УНН.
За цей законопроект № 7002 в цілому проголосували 333 депутати.
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Закон спрямований на забезпечення єдиного підходу в питаннях оплати праці народних депутатів України, незалежно від алгоритму визначення складових заробітної плати членів Кабміну.
Розробники законопроекту у цьому контексті зазначали, що через змінений і чинний нині алгоритм нарахування надбавок прирівняння народних депутатів в умовах оплати праці до членів Кабміну "може призвести до збільшення видатків на оплату праці, що не є забезпеченими обсягами бюджетних асигнувань, зокрема на оплату праці в 2022 році".
Тож, проектом закону пропонуються зміни, зокрема, до статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України", якими передбачено встановлення народному депутату Верховною Радою посадового окладу, надбавок і доплат до посадового окладу "у розмірах, визначених законодавством".
Законопроектом передбачено, що відтепер народному депутату Верховною Радою встановлюється заробітна плата, "щомісячний розмір якої складається із посадового окладу, визначеного, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, залежно від посади, на яку народного депутата обрано у Верховній Раді України та її органах, а також надбавок, доплат до посадового окладу".
Змінами передбачено, що комітетом, до компетенції якого належать питання статусу народних депутатів, встановлюються їм надбавки, доплати до посадового окладу та їх розміри.