Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации. Сейчас одобрена правительственная версия, которая имеет много жестоких норм, которые будут изменены комитетом ко второму чтению. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"Парламент проголосовал за основу (первое чтение) №10379 законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации", - сообщил Железняк.

Он отметил, что такое решение поддержали 258 народных депутатов.

Железняк уточнил, что законопроект принят в первом чтении, а не в целом.

"По факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. Она имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти поправками ко второму чтению на Комитете", - добавил Железняк.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в новой редакции. В частности, комитет предлагает в разы уменьшить штрафы за уклонение от мобилизации и убрать норму, которая предусматривала наказание до 5 лет за решеткой за отказ от прохождения медицинского осмотра.

В конце декабря Кабмин внес законопроект, который предусматривает увеличить штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, а также мобилизационную подготовку и мобилизацию.

В частности, за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации предлагается установить штраф в размере от 34 000 - 85 000 гривен.

В особый период период предлагается установить штрафы на уровне от 153 000 - 204 000 гривен. Также законопроект предлагает задерживать до трех суток людей за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Также за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.