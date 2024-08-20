Рада приняла изменения в закон о пропавших без вести при особых обстоятельствах

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 11 закона «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» (№11093). Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

«Рада приняла закон (11093) о правовом статусе лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах. За - 295», - написал Гончарено в Telegram.



Как отмечается в пояснительной записке, на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины возлагается создание поисковых групп по поиску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Они создаются по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, который определяет порядок проведения этими группами поисковых работ.

Координационному штабу предоставляется право на организацию и осуществление переговоров с гуманитарными миссиями, общественными объединениями и физическими лицами, которые осуществляют деятельность и / или находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, других временно оккупированных территориях Украины, с целью розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Дополнение

В Украине создали Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала сбор информации по забору образцов ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести на территории Украины.