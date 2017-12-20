Рада повторно разрешила отсрочить налогообложение импортных самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила председателю парламента Андрею Парубию подписать законопроект об отсрочке налогообложения импорта иностранных самолетов. Парламентарии провалили соответствующий проект постановления об отмене результатов голосования за соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения импорта пассажирских самолетов на три года. Официальная причина этого решения - отсутствие необходимых сертификатов у ГП "Антонов".
Ранее предполагалось, что отечественные авиакомпании будут покупать самолеты у "Антонова".
Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада освободила от таможенных платежей при ввозе на территорию Украины некоторых самолетов.