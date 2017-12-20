Рада повторно разрешила отсрочить налогообложение импортных самолетов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78292 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92064 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94638 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110842 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101482 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105072 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112067 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122951 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134569 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Рада повторно разрешила отсрочить налогообложение импортных самолетов

Рада повторно разрешила отсрочить налогообложение импортных самолетов

Киев  •  УНН

 • 10430 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила председателю парламента Андрею Парубию подписать законопроект об отсрочке налогообложения импорта иностранных самолетов. Парламентарии провалили соответствующий проект постановления об отмене результатов голосования за соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает освобождение от налогообложения импорта пассажирских самолетов на три года. Официальная причина этого решения - отсутствие необходимых сертификатов у ГП "Антонов".

Ранее предполагалось, что отечественные авиакомпании будут покупать самолеты у "Антонова".

Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада освободила от таможенных платежей при ввозе на территорию Украины некоторых самолетов.

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