Рада повторно дозволила відтермінувати оподаткування імпортних літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада дозволила голові парламенту Андрію Парубію підписати законопроект про відтермінування оподаткування імпорту іноземних літаків. Парламентарі провалили відповідний проект постанови про скасування результатів голосування за відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає звільнення від оподаткування імпорту пасажирських літаків на три роки. Офіційна причина цього рішення — відсутність необхідних сертифікатів у ДП “Антонов”.
Раніше передбачалося, що вітчизняні авіакомпанії будуть купувати літаки у “Антонова”.
Як повідомляв УНН, 7 грудня Верховна Рада звільнила від митних платежів при ввезенні на територію України деяких літаків.