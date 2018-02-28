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17:10 • 67380 просмотра

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Рада должна принять 57 законов по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС - Парубий

Рада должна принять 57 законов по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС - Парубий

Киев  •  УНН

 • 7179 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины должна принять большое количество законопроектов в сфере исполнения наших обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом во время презентации дорожной карты приоритетных законопроектов в сфере евроинтеграции Украины заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"У нас очень большое количество законов, которые нужно принять парламенту. Это законы из разных сфер - вопросы обороны и безопасности, и из блока энергонезависимости, из блока защиты интеллектуальной собственности, снятия таможенных препятствий и технических препятствий в торговле, улучшение инвестиционного климата, защита окружающей среды. Каждый из этих законов направлен на то, чтобы сделать экономику прозрачной, привлечь большее количество инвестиций, чтобы сделать прочным наше государство перед угрозой, когда одна из крупнейших милитаристских государств атакует украинское государство. Необходимо систематизировать эту систему", - заявил А.Парубий.

Он добавил, что парламентом и комитетами наработано 57 законопроектов в виде дорожной карты "в сфере исполнения наших обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС".

"Это 57 законопроектов, находящихся на пути к европейской интеграции в Украине. 20 из тех законопроектов уже полностью готовы к рассмотрению в Раде и приняты", - резюмировал А.Парубий.

Как сообщал УНН, Евросоюз проанализирует выполнение Украиной Соглашения об ассоциации.

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