Рада повинна прийняти 57 законів щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України має прийняти велику кількість законопроектів у сфері виконання наших зобов’язань щодо угоди про Асоціацію між Україною та ЕС. Про це під час презентації дорожньої карти пріоритетних законопроектів у сфері євроінтеграції України заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо дуже велику кількість законів, які потрібно прийняти парламенту. Це закони з різних сфер — питання оборони і безпеки, це і з блоку енергонезалежності, з блоку захисту інтелектуальної власності, зняття митних перешкод та технічних перешкод у торгівлі, покращення інвестиційного клімату, захист навколишнього середовища. Кожен з цих законів спрямований на те, щоб зробити економіку прозорою, залучити більшу кількість інвестицій, щоб зробити міцною нашу державу перед загрозою, коли одна з найбільших мілітарних держав атакує українську державу. Необхідно систематизувати цю систему”, — заявив А.Парубій.
Він додав, що парламентом і комітетами напрацьовано 57 законопроектів у вигляді дорожньої карти “у сфері виконання наших зобов’язань щодо угоди про Асоціацію між Україною та ЕС”.
“Це 57 законопроектів, які є на шляху до європейської інтеграції до України. 20 з тих законопроектів вже повністю готові до розгляду в Раді і ухвалені”, — резюмував А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Євросоюз проаналізує виконання Україною Угоди про асоціацію.