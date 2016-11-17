Рада пока не хочет узаконить сертификат энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об энергоэффективности зданий. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту для объектов строительства и существующих зданий предполагается сертификация энергетической эффективности с целью определения фактических ее показателей, проведения оценки соответствия указанных показателей установленным минимальным требованиям к энергетической эффективности зданий, разработки рекомендаций по повышению уровня энергетической эффективности здания, учитывающих местные климатические условия и являющихся технически и экономически обоснованными.
Срок действия сертификата энергоэффективности устанавливается согласно документу более 10 лет.
При этом сертификация энергетической эффективности зданий осуществляется за счет собственника (совладельцев) здания и/или обособленной части здания, для многоквартирного дома - по заказу и за счет владельца (совладельцев) дома, жилищно-строительного кооператива, объединения совладельцев многоквартирного дома, управляющего многоквартирного дома.