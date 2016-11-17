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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Рада поки не хоче узаконення сертифікату енергоефективності

Рада поки не хоче узаконення сертифікату енергоефективності

Київ • УНН

 • 9751 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект про енергоефективність будівель. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Згідно із законопроектом для об’єктів будівництва та існуючих будівель передбачається сертифікація енергетичної ефективності з метою визначення фактичних її показників, проведення оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі, що враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно обґрунтованими.
Строк дії сертифіката енергоефективності встановлюється згідно з документом щонайбільше 10 років.

При цьому сертифікація енергетичної ефективності будівель здійснюється за рахунок власника (співвласників) будівлі та/або відокремленої частини будівлі, для багатоквартирного будинку — на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку.

Українські Національні Новини

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