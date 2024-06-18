Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения передислокация воинских частей осуществляется по решению Генерального штаба ВСУ по согласованию с Министерством обороны. Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11257.

№11257 - во время действия военного положения передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба ВСУ по согласованию с Минобороны. За основу - 265 - сообщил Железняк.

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью предоставления возможности принятия оперативных решений в условиях действия военного положения в Украине при проведении передислокации воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины до уровня соединения.

Напомним,

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения, офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности.

Планируют освободить от НДС и пошлины операции по ввозу составляющих для производства машин разминирования: Рада сделала первый шаг