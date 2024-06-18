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Рада підтримала законопроєкт щодо передислокації військових частин - нардеп

Київ • УНН

 • 23876 перегляди

Парламент ухвалив законопроект, який дозволяє передислокацію військових частин під час воєнного стану за рішенням Генерального штабу Збройних сил за погодженням з Міністерством оборони.

Рада підтримала законопроєкт щодо передислокації військових частин - нардеп

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що під час дії воєнного стану передислокація військових частин здійснюється за рішенням Генерального штабу ЗСУ за погодженням з Міністерством оборони. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11257.

№11257 - під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу ЗСУ за погодженням з Міноборони. За основу – 265

- повідомив Железняк.

В пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою надання можливості прийняття оперативних рішень в умовах дії воєнного стану в Україні при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає, що під час дії воєнного стану, офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади.

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Павло Башинський

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