Рада поддержала изменения в отношении дипломатической службы: что предполагается

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №10370 относительно совершенствования прохождения дипломатической службы, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

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Согласно пояснительной записке, документ направлен на совершенствование порядка прохождения дипломатической службы и повышение эффективности выполнения органами дипломатической службы возложенных на них задач и функций.

Народный депутат Ирина Геращенко заявила в Telegram, что "в этом проекте есть норма, что за нарушение "внешнеполитического единства" должны быть санкции".

Согласно пояснительной записке, законопроектом в частности определяется "механизм мониторинга органами дипломатической службы за соблюдением государственными органами единства внешнеполитического курса государства, выполнением международных обязательств Украины путем внесения государственным органам в случае нарушения единства внешнеполитического курса государства, невыполнения или ненадлежащего исполнения международных обязательств Украины обязательных для рассмотрения представлений об устранении нарушений, и внесения, в случае необходимости, предложений о принятии необходимых мер Президенту Украины или Кабинету министров Украины".

Также, по словам Геращенко, законопроектом определяются полномочия и функции органов дипломатической службы и нормируется вопрос прохождения дипломатической службы военнослужащими ВСУ в аппаратах военных атташе и представителей МО при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

"А еще проектом ограничивается право на отпуск работников МИД Украины в долгосрочных командировках", - указала Геращенко.

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