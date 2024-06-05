Рада підтримала зміни щодо дипломатичної служби: що передбачається
Київ • УНН
Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект, який удосконалює порядок проходження дипломатичної служби, визначає механізм контролю за дотриманням єдності зовнішньополітичного курсу держави.
Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №10370 щодо вдосконалення проходження дипломатичної служби, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
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Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямовано на вдосконалення порядку проходження дипломатичної служби та підвищення ефективності виконання органами дипломатичної служби покладених на них завдань та функцій.
Народний депутат Ірина Геращенко заявила у Telegram, що "в цьому проєкті є норма, що за порушення "зовнішньополітичної єдності" мають бути санкції".
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом зокрема визначається "механізм моніторингу органами дипломатичної служби за дотриманням державними органами єдності зовнішньополітичного курсу держави, виконанням міжнародних зобов'язань України шляхом внесення державним органам в разі порушення єдності зовнішньополітичного курсу держави, невиконання або неналежного виконання міжнародних зобов'язань України обов'язкових для розгляду подань про усунення порушень, та внесення, у разі потреби, пропозицій щодо вжиття необхідних заходів Президентові України або Кабінету міністрів України (зміни до статті 7 Закону)".
Також, зі слів Геращенко, законопроєктом визначаються повноваження та функції органів дипломатичної служби та унормовується питання проходження дипломатичної служби військовослужбовцями ЗСУ в апаратах військових аташе та представників МО при закордонних дипломатичних установах України.
"А ще проєктом обмежується право на відпустку працівників МЗС України у довгострокових відрядженнях", - вказала Геращенко.
Зеленський доручив МЗС змінити закон про дипломатичну службу02.08.23, 21:50 • 464566 переглядiв