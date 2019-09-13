Рада начала совершенствовать порядок лицензирования хозяйственной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Законодатели приняли за основу законопроект №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности направлен на усовершенствование существующего законодательного поля, направленного на упорядочение общественных отношений в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности.
Принятие проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности" будет способствовать совершенствованию законодательства в сфере лицензирования; упрощению условий осуществления хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию; уточнению перечня сведений о лицензировании, размещаемых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; обеспечению создания условий для маломобильных групп населения; совершенствованию процедуры обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционный совет.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению. Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, ВР решила 13 сентября работать без перерыва до исчерпания повестки дня.