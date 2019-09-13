Рада почала удосконалювати порядок ліцензування господарської діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Законодавці ухвалили за основу законопроект №1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності. Відповідне рішення підтримали 282 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності направлений на удосконалення існуючого законодавчого поля, спрямованого на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" сприятиме удосконаленню законодавства у сфері ліцензування; спрощенню умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; забезпеченню створення умов для маломобільних груп населення; удосконаленню процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.
При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання. Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.
Нагадаємо, ВР вирішила 13 вересня працювати без перерви до вичерпання порядку денного.