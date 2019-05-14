Рада начала рассмотрение постановления относительно языкового закона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Депутаты Верховной Рады Украины начали рассмотрение четырех постановлений о приостановлении языкового закона. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Сейчас я объявляю о переходе к рассмотрению всех постановлений относительно языкового закона", - отметил Парубий.
При этом он уточнил, что Регламентный комитет парламента принял решение по всем постановлений об отклонении принятого закона о языке. Сейчас копии текстов этих постановлений готовятся в Аппарате ВРУ для ознакомления народных депутатов.
Напомним, профильный регламентный комитет Верховной Рады Украины может рассмотреть постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка как государственного, на заседании сегодня во время перерыва с 12:00 до 12:30. Проведение соответствующего заседания будет инициировать первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник.