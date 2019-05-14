Рада почала розгляд постанов щодо мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Депутати Верховної Ради України розпочали розгляд чотирьох постанов щодо зупинення мовного закону. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Зараз я оголошую про перехід до розгляду всіх постанов щодо мовного закону”, — зазначив Парубій.
При цьому він уточнив, що Регламентний комітет парламенту прийняв рішення щодо усіх постанов щодо відхилення прийнятого закону про мову. Наразі копії текстів цих постанов готуються в Апараті ВРУ для ознайомлення народних депутатів.
Нагадаємо, профільний регламентний комітет Верховної Ради України може розглянути постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, на засіданні сьогодні під час перерви з 12:00 до 12:30. Проведення відповідного засідання буде ініціювати перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник.