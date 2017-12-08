Рада планирует вести изменения в критерии проведения госзакупок
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада планирует внести изменения в критерии проведения тендерных закупок. Парламентарии 241 голосом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Проектом Закона предлагается внести изменения в Закон Украины "О публичных закупках" для усовершенствования процедуры оценки тендерных предложения.
В частности, предлагается определить категорию товаров, работ или услуг (предмет неспециализированной закупки), согласно перечню Кабинета Министров Украины, при закупке которых единственным критерием оценки является цена.
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Для всех остальных товаров, работ или услуг критерием оценки предлагается установить приведенную цену - цену, указанную участником в тендерном предложении и автоматически перечисленную в электронной системе закупок с обязательным учетом местной составляющей в предмете закупки, а также других неценовых критериев (в случае их установления заказчиком) по математической формуле, установленной законом.
При этом предлагается в общей оценке тендерных предложений определить удельный вес критерия местной составляющей в предмете закупки на уровне не ниже 20%, удельный вес критерия цена - не ниже 70%.