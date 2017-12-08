Рада планує вести зміни до критеріїв проведення держзакупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада планує внести зміни до критеріїв проведення тендерних закупівель. Парламентарі 241 голосом підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про публічні закупівлі" для удосконалення процедури оцінки тендерних пропозиції.
Зокрема, пропонується визначити категорію товарів, робіт чи послуг (предмет неспеціалізованої закупівлі), згідно переліку Кабінету Міністрів України, при закупівлі яких єдиним критерієм оцінки є ціна.
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Для всіх інших товарів, робіт чи послуг критерієм оцінки пропонується встановити приведену ціну – ціну, зазначену учасником у тендерній пропозиції та автоматично перераховану в електронній системі закупівель з обов’язковим урахуванням місцевої складової в предметі закупівлі, а також інших нецінових критеріїв (у разі їх встановлення замовником) за математичною формулою, встановленою законом.
При цьому пропонується у загальній оцінці тендерних пропозицій визначити питому вагу критерію місцевої складової в предметі закупівлі на рівні не нижчому 20%, питому вагу критерію ціна – не нижче 70%.