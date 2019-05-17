Рада планирует упростить получение услуг при рождении ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует парламенту принять за основу законопроект № 10134 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождения ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
"Предложенный законопроектом механизм предоставления таких услуг, позволит минимизировать количество документов и процедурных действий, которые требуются для их получения и значительно уменьшит административную нагрузку на родителей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Проектом закона предлагается обеспечить одновременное предоставление услуг по государственной регистрации рождения, регистрации места проживания, назначения помощи при рождении ребенка, регистрации в электронной системе здравоохранения, регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов согласно Налоговому кодексу Украины, выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи. Такие услуги будут предоставляться исключительно по желанию родителей.
Законопроект также должен оптимизировать услугу по регистрации места проживания детей до 14 лет и предусматривает предоставление указанной услуги в электронном виде.
Напомним, что данный законопроект зарегистрирован в Раде 14 марта этого года. Инициатором законопроекта выступило Министерство юстиции Украины.