Рада планирует упростить получение услуг при рождении ребенка

"Предложенный законопроектом механизм предоставления таких услуг, позволит минимизировать количество документов и процедурных действий, которые требуются для их получения и значительно уменьшит административную нагрузку на родителей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона предлагается обеспечить одновременное предоставление услуг по государственной регистрации рождения, регистрации места проживания, назначения помощи при рождении ребенка, регистрации в электронной системе здравоохранения, регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов согласно Налоговому кодексу Украины, выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи. Такие услуги будут предоставляться исключительно по желанию родителей.

Законопроект также должен оптимизировать услугу по регистрации места проживания детей до 14 лет и предусматривает предоставление указанной услуги в электронном виде.

Напомним, что данный законопроект зарегистрирован в Раде 14 марта этого года. Инициатором законопроекта выступило Министерство юстиции Украины.