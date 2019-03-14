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У Раді зареєстрували законопроект про "е-малятко"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про "е-малятко", який забезпечить одночасне надання послуг з державної реєстрації новонародженого за низкою напрямів. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

У Раді зареєстрували законопроект про "е-малятко"

Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету і надано йому для ознайомлення.

Законопроект №10134 ("Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини") пропонує забезпечити одночасне надання послуг з:

  • державної реєстрації народження,
  • реєстрації місця проживання,
  • призначення допомоги при народженні дитини,
  • реєстрації в електронній системі охорони здоров'я,
  • реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,
  • видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї.

Зазначена ініціатива отримала назву "Електронне малятко".

Заяву на отримання зазначених послуг батьки зможуть подавати в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису. Її можна буде подати як в органі державної реєстрації актів цивільного стану, так і в закладах охорони здоров'я. До цього долучать центри надання адміністративних послуг, які так само надаватимуть весь зазначений пакет послуг, пояснили в одному з теруправлінь юстиції.

Додатково передбачено, що під час державної реєстрації народження дитини можна буде передавати в електронному вигляді в режимі реального часу інформацію про новонародженого до Єдиного державного демографічного реєстру.

Після ухвалення законопроекту кожна українська сім'я зможе в себе вдома через інтернет зайти в електронний кабінет, ідентифікувати свою особу електронним ключем, подати одну уніфіковану заявку. У ній слід вказати ім'я дитини та перелік послуг, які батьки хочуть отримати. Ця заявка буде опрацьована всіма відповідними службами, а батьки отримають послугу без необхідності відвідувати різні державні установи.

Нагадаємо, Державне агентство з питань електронного урядування України планує на 2019 рік запровадити 50 нових публічних послуг в е-форматі.

Сервіс "е-малятко" дасть змогу батькам новонародженої дитини отримати повний спектр послуг із реєстрації новонародженої дитини.

Раніше Кабінет міністрів обіцяв запровадити електронну послугу "е-малятко".

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