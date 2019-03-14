В Раде зарегистрировали законопроект об "э-малыше"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об "э-малыше", который обеспечит одновременное предоставление услуг по государственной регистрации новорожденного по целому ряду направлений. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета и предоставлен ему для ознакомления.
Законопроект №10134 ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка") предлагает обеспечить одновременное предоставление услуг по:
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- государственной регистрации рождения,
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- регистрации места проживания,
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- назначения помощи при рождении ребенка,
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- регистрации в электронной системе здравоохранения,
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- регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов,
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- выдаче удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.
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Эта инициатива получила название "Электронный малыш".
Заявление на получение указанных услуг родители смогут подавать в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи. Его можно будет подать как в органе государственной регистрации актов гражданского состояния, так и в учреждениях здравоохранения. К этому приобщат центры предоставления административных услуг, которые так же будут предоставлять весь указанный пакет услуг, пояснили в одном из теруправлений юстиции.
Дополнительно предусмотрено, что при государственной регистрации рождения ребенка можно будет передавать в электронном виде в режиме реального времени информацию о новорожденном в Единый государственный демографический реестр.
После принятия законопроекта каждая украинская семья сможет у себя дома через интернет зайти в электронный кабинет, идентифицировать свою личность электронным ключом, подать одну унифицированную заявку. В ней следует указать имя ребенка и перечень услуг, которые родители хотят получить. Эта заявка будет обработана всеми соответствующими службами, а родители получат услугу без необходимости посещать различные государственные учреждения.
Напомним, Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины планирует на 2019 год ввести 50 новых публичных услуг в электронном формате.
Сервис "э-малыш" позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.
Ранее Кабинет министров обещал ввести электронную услугу "э-малыш".