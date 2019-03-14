В Раде зарегистрировали законопроект об "э-малыше"

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 290 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 6974 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11566 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11177 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43993 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94402 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140465 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130608 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71402 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188917 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
57%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9706 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13218 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17219 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15807 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20156 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 834 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 6974 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11566 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140465 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130608 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12965 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15196 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17615 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20521 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22066 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Раде зарегистрировали законопроект об "э-малыше"

Киев • УНН

 • 11968 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об "э-малыше", который обеспечит одновременное предоставление услуг по государственной регистрации новорожденного по целому ряду направлений. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

В Раде зарегистрировали законопроект об "э-малыше"

Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета и предоставлен ему для ознакомления.

Законопроект №10134 ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка") предлагает обеспечить одновременное предоставление услуг по:

  • государственной регистрации рождения,
  • регистрации места проживания,
  • назначения помощи при рождении ребенка,
  • регистрации в электронной системе здравоохранения,
  • регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов,
  • выдаче удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

Эта инициатива получила название "Электронный малыш".

Заявление на получение указанных услуг родители смогут подавать в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи. Его можно будет подать как в органе государственной регистрации актов гражданского состояния, так и в учреждениях здравоохранения. К этому приобщат центры предоставления административных услуг, которые так же будут предоставлять весь указанный пакет услуг, пояснили в одном из теруправлений юстиции.

Дополнительно предусмотрено, что при государственной регистрации рождения ребенка можно будет передавать в электронном виде в режиме реального времени информацию о новорожденном в Единый государственный демографический реестр.

После принятия законопроекта каждая украинская семья сможет у себя дома через интернет зайти в электронный кабинет, идентифицировать свою личность электронным ключом, подать одну унифицированную заявку. В ней следует указать имя ребенка и перечень услуг, которые родители хотят получить. Эта заявка будет обработана всеми соответствующими службами, а родители получат услугу без необходимости посещать различные государственные учреждения.

Напомним, Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины планирует на 2019 год ввести 50 новых публичных услуг в электронном формате.

Сервис "э-малыш" позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.

Ранее Кабинет министров обещал ввести электронную услугу "э-малыш".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27