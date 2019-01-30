В Україні запровадять електронну послугу е-малятко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів України запровадить електронну послугу е-малятко. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
"Уряд запровадить електронну послугу е-малятко. Сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн. Наша головна мета - допомогти батькам, щоб українців було більше", - підкреслив Гройсман.
Нагадаємо, у лютому вміст "пакунку малюка" буде розширений.
Протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали "пакунок малюка" після народження дитини.
Додамо, бебі-бокси сім'ям від держави обіцяли видавати з 1 вересня 2018 року при народжені дитини.