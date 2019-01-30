В Украине введут электронную услугу е-малыш

"Правительство введет электронную услугу электронного малыша. Семьи с новорожденными смогут оформить документы на ребенка, помощь, другие документы в режиме онлайн. Наша главная цель - помочь родителям, чтобы украинцев было больше", - подчеркнул Гройсман.



Напомним, в феврале содержание "пакета малыша" будет расширенно.



В течение прошлого года более 100 000 украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка.



Добавим, бэби-боксы семьям от государства обещали выдавать с 1 сентября 2018 при рождении ребенка.