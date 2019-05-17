Рада планує спростити отримання послуг при народженні дитини

КИЇВ. 17 травня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект № 10134 про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народження дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.