Рада планує спростити отримання послуг при народженні дитини

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект № 10134 про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народження дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

“Запропонований законопроектом механізм надання таких послуг, дозволить мінімізувати кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для їх отримання і значно зменшить адміністративне навантаження на батьків”, — говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Проектом закону пропонується забезпечити одночасне надання послуг з державної реєстрації народження, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, реєстрації в електронній системі охорони здоров’я, реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків відповідно до Податкового кодексу України, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. Такі послуги надаватимуться виключно за бажанням батьків.

Законопроект також повинен оптимізувати послугу щодо реєстрації місця проживання дітей віком до 14 років і передбачає надання зазначеної послуги в електронному вигляді.

Нагадаємо, що даний законопроект зареєстрований в Раді 14 березня цього року. Ініціатором законопроекту виступило Міністерство юстиції України.

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