Рада планирует уволить семь членов Счетной палаты - нардеп

На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения семи членов Счетной палаты из-за окончания срока полномочий, а не одного, как планировалось ранее. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Вместо увольнения одного члена Счетной палаты будет сразу увольнение 7-ми из-за окончания срока полномочий. Соответствующее решение принял бюджетный Комитет сегодня и еще должна проголосовать Рада - сообщил Железняк.

Он уточнил, что 15 марта этого года истек срок полномочий у семи членов Счетной палаты, среди которых Виктор Богун, Андрей Дидык, Василий Неизвестный, Ирина Иванова, Цезарь Огонь, Игорь Яремчук и Андрей Майснер (который является заместителем председателя Счетной палаты).

Железняк отметил, что в Счетной палате остается 5 членов, но они все еще смогут принимать решения.

Железняк напомнил, что согласно закону "О Счетной палате Украины" срок полномочий членов палаты составляет 6 лет, а одно и то же лицо не может занимать такую должность более двух сроков.

Дополнение

Членами Счетной палаты останутся: Кирилл Клименко, Сергей Ключка, Геннадий Плис, Елизавета Пушко-Цибуляк и председатель Счетной палаты Ольга Пищанская.

Напомним

Сегодня Рада планирует рассмотреть вопрос увольнения члена Счетной палаты Андрея Дидыка, который написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Также Верховная Рада отложила большинство громких отставок, которые обсуждались, но некоторые голосования по увольнениям все же состоятся.

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