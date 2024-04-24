Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Верховная Рада после неудачного голосования во втором чтении за законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа, планирует в ближайшие дни снова его рассмотреть. Ко второму чтению депутаты несколько уменьшили штрафы для бизнеса за нарушение комендантского часа и специального режима светомаскировки. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и законопроект №10195.

Детали

Согласно законопроекту, за нарушение запрета пребывания в период комендантского часа на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений влечет за собой наказание в виде штрафа в размере от 1700 гривен до 3400 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф будет составлять от 3400 гривен до 6800 гривен.

Также планируется установить штрафы и для бизнеса за нарушение комендантского часа и специального режима светомаскировки. Штраф будет составлять от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривен, а за повторное нарушение - от 51 тыс. гривен до 102 тыс. гривен.

Однако, есть исключения, когда штрафы не будут применяться. Так, если граждане направляются из укрытия или в него в связи с воздушной тревогой, оказывают медицинскую или сопровождают раненых или тяжелобольных людей, осуществляют мероприятия по эвакуации населения или спасению имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

Также не будут применяться штрафы для государственных предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Дополнение

Законопроект №10195 был внесен в октябре прошлого года. В редакции к первому чтению штрафы были несколько больше.

Так, за нарушение комендантского часа граждан будут штрафовать на сумму от 8 500 гривен до 17 тыс. гривен.

Субъектов хозяйствования будут штрафовать за нарушение режима работы и светомаскировки на сумму от 51 тыс. гривен до 102 тыс. гривен.

Ко второму чтению штрафы для граждан уменьшили, а вот для бизнеса наоборот увеличили. Так, за нарушение комендантского часа и специального режима светомаскировки устанавливались штрафы от 51 тыс. гривен до 102 тыс, а за повторное нарушение - от 170 тыс. гривен до 340 тыс. гривен.

Однако, уже 16 января Рада не смогла принять данный законопроект и отправила его на повторное голосование.