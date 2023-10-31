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В Україні пропонують карати за порушення комендантської години: про що йдеться

Київ • УНН

 • 69357 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10195 щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години. Документ напрацьовано спільно з МВС і Національною поліцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

В Україні пропонують карати за порушення комендантської години: про що йдеться

Деталі

«Народними депутатами України зареєстровано законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195), який напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України», - ідеться у повідомленні.

Нардепи пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Також зазначається про адміністративні заходи в разі порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

За порушення комендантської години громадян штрафуватимуть на суму від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Суб’єктів господарювання штрафуватимуть за порушення режиму роботи і світломаскування на суму від 51 тисячі до 102 тисяч гривень.

Як зазначив перший заступник голови парламентського комітету з питань Регламенту Сергій Євтушок, відповідальність за порушення комендантської години однозначно має бути.

Цитата

«Якщо буде ухвалений закон, потрібен і контроль за його застосуванням і виконанням. Не може бути преференцій для окремих суб’єктів. Цей закон повинен застосовуватися до всіх без винятку. Є встановлений режимом воєнного стану час комендантської години, порушувати який заборонено», - наголосив Євтушок в ефірі телеканалу "Рада".

Доповнення

Як зазначають експерти, наразі передбачається відповідальність на загальних підставах за невиконання законних вимог патрулів - злісна непокора законному розпорядженню або вимозі таких осіб за ст. 185 КУпАП.

До відповідальності за ст. 185 КУпАП притягує суд за матеріалами, які складають поліцейські (протокол, відео з нагрудних відеореєстраторів, показання осіб тощо). Санкція статті передбачає штраф від 136 до 255 грн, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від 1 до 2 місяців, або адміністративний арешт до 15 діб.

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