В Украине предлагают наказывать за нарушение комендантского часа: о чем идет речь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10195 об установлении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа. Документ наработан совместно с МВД и Национальной полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Детали
«Народными депутатами Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов относительно установления административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения (№10195), который наработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины», - говорится в сообщении.
Нардепы предлагают установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа. Также отмечается об административных мерах в случае нарушения субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.
За нарушение комендантского часа граждан будут штрафовать на сумму от 8 500 до 17 тысяч гривен.
Субъектов хозяйствования будут штрафовать за нарушение режима работы и светомаскировки на сумму от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.
Как отметил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента Сергей Евтушок, ответственность за нарушение комендантского часа однозначно должна быть.
Цитата
«Если будет принят закон, нужен и контроль за его применением и исполнением. Не может быть преференций для отдельных субъектов. Этот закон должен применяться ко всем без исключения. Есть установленное режимом военного положения время комендантского часа, нарушать который запрещено», - подчеркнул Евтушок в эфире телеканала "Рада".
Дополнение
Как отмечают эксперты, сейчас предусматривается ответственность на общих основаниях за невыполнение законных требований патрулей - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию таких лиц по ст. 185 КУоАП.
К ответственности по ст. 185 КУоАП привлекает суд по материалам, которые составляют полицейские (протокол, видео с нагрудных видеорегистраторов, показания лиц и т.д.). Санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от 1 до 2 месяцев, или административный арест до 15 суток.