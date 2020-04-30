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Рада поддержала изменения в постановление о ВСК по коррупции должностных лиц в госорганах

Киев • УНН

 • 15221 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3400 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины". Соответствующее решение поддержали 352 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала изменения в постановление о ВСК по коррупции должностных лиц в госорганах

Так, целью принятия проекта постановления является расширение промежутка времени, который будет исследовать Временная следственная комиссия, а именно начинать расследование обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах с 1 января 2019 года, чтобы полностью проанализировать весь 2019 год.

Отметим, что проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление ВР "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины", а именно :

1) В пункте первом части первой слова и цифры "в период с сентября 2019 года" заменить словами и цифры "в период с 1 января 2019 года";

2) в части третьей слова и цифры "в период с сентября 2019 года" заменить словами и цифры "в период с 1 января 2019 года".

Напомним, что 24 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутата Украины.

Проект постановления № 3358 предусматривает создании ВСК ВР Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины.

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