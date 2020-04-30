Рада підтримала зміни до постанови про ТСК щодо корупції посадовців в держорганах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3400 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України”. Відповідне рішення підтримали 352 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Так, метою прийняття проекту постанови є розширення проміжку часу, який буде досліджувати Тимчасова слідча комісія, а саме починати розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів Державного бюджету України в особливо великих розмірах з 1 січня 2019 року, щоб повністю проаналізувати весь 2019 рік.
Зазначимо, що проект постанови передбачає внесення змін до постанови ВРУ “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України”, а саме:
1) В пункті першому частини першої слова і цифри “у період з вересня 2019 року” замінити на слова і цифри “у період з 01 січня 2019 року”;
2) В частині третій слова і цифри “у період з вересня 2019 року” замінити на слова і цифри “у період з 01 січня 2019 року”.
Нагадаємо, що 24 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати України.
Проект постанови № 3358 передбачає утворення ТСК ВР України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.