Рада створила ТСК з розслідування можливої корупції посадовців в держорганах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №3358 передбачає утворення ТСК ВР України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.
Так, до ТСК входять 11 народних депутатів Україні із різних фракцій та депутатських груп.
"Ми зараз приймаємо постанову в тому варіанті, в якому є, після цього буде ініційовано зміни до цієї постанови", - заявив під час обговорення голова ВРУ Дмитро Разумков.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів за участю брата глави Офісу Президента - Дениса Єрмака, з "зловживання впливом" на "шахрайство" та передала у підслідність Нацполіції.